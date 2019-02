Un favarese a Sanremo, è il parrucchiere Guido Ruggiero

Si chiama Guido Ruggiero ha 37 anni, è un parrucchiere e sta vivendo oggi uno dei sogni più grandi. Oggi l’hair style di Favara, che ha preso in mano le forbici all'età di 16 anni ed è uno dei professionisti più affermati nel suo settore, insieme ad altri si dovrà infatti prendere cura del look degli artisti in gara all'ormai prossimo Festival di San Remo. Le porte dell’Ariston si sono aperte quindi anche per lui: un riconoscimento importante che Giudo Ruggiero è pronto ad onorare al massimo.

Il 37enne è nel gruppo di Paolo De Maria e Patrizia Anno. Adrenalina e tensione per l favarese che ha voglia di fare bene. Favara, città dove è titolare del “Salon De Beautè” fa il tifo per lui. Domani il debutto, giorno in cui inizierà il festival dedicato alla musica italiana.