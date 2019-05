"In giro su uno scooter al Villaggio Mosè": arrestato il fratello di Gessica Lattuca

Non avrebbe potuto, per effetto della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, lasciare Favara. In realtà, è stato notato, ieri sera, mentre in sella ad uno scooter percorreva le strade del quartiere agrigentino del Villaggio Mosè.

Ad accorgersi di quel trentanovenne è stato un maresciallo, in servizio alla tenenza di Favara, che era libero. Subito il militare ha chiamato a supporto i propri colleghi e Vincenzo Lattuca, il fratello di Gessica Lattuca: la ragazza che è scomparsa da Favara dallo scorso agosto, è stato arrestato.

Al trentanovenne è stata contestata la violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale alla quale è sottoposto. Su disposizione del sostituto procuratore di turno, il favarese - molto conosciuto a causa della scomparsa della sorella e dei tantissimi appelli lanciati nel corso di tutti questi mesi - è stato posto ai domiciliari.