"Viola l'obbligo di soggiorno", i carabinieri arrestano un 45enne

Per effetto della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno avrebbe dovuto starsene a Favara. Non avrebbe potuto lasciare quel Comune. In realtà i carabinieri lo hanno trovato, fermato e controllato ad Agrigento. E’ per violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno, che i militari dell’Arma della tenenza di Favara hanno arrestato C. C., 45 anni, disoccupato.

L’uomo, subito dopo le formalità di rito dell’arresto, è stato posto nelle camere di sicurezza. I carabinieri – sia a Favara come nel resto dell’Agrigentino – sistematicamente, spesso anche in maniera invisibile, controllano quanti sono sottoposti a particolari misure di sorveglianza.