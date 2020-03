"Truffe on line con vendite di oggetti inesistenti", 28enne scarcerato dopo la condanna

Il gup di Agrigento, Francesco Provenzano, il giorno dopo la condanna a 4 anni di reclusione (6 mesi in più di quanto chiesto dal pm Alessandra Russo) ha disposto i domiciliari nei confronti di Nicolò Pollicino, 28 anni, di Favara, arrestato lo scorso 15 maggio con l'accusa di avere messo a segno una serie di truffe on line del valore di 9 mila euro.

Il giovane, difeso dall’avvocato Salvatore Pennica, in particolare, avrebbe simulato di mettere in vendita on line telefoni cellulari, pezzi di ricambio per camion e perfino un’imbarcazione di lusso. La merce, secondo quanto ha accertato il processo, in realtà non sarebbe mai arrivata a destinazione e, peraltro, neppure esisteva. Gli acquirenti, però, avevano regolarmente pagato con carte di credito.

All'indomani della sentenza, il giudice ha disposto la sostituzione della misura cautelare del carcere con i domiciliari.