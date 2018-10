"Sono il maresciallo, mi faccia una ricarica di 1200 euro che pago più tardi", ma era una truffa: a giudizio

"Salve, sono il maresciallo dei carabinieri. Mi faccia una cortesia, mi esegua questa ricarica di 1.200 euro sulla carta paypal. Passo più tardi per il pagamento, mi scusi ma ho un'urgenza".

Dall'altra parte della cornetta, però, non c'era il sottufficiale dell'Arma, di cui il tabaccaio di Favara non avrebbe mai dubitato, ma un truffatore che sparì dopo avere visto che i soldi erano stati regolarmente accreditati sulla carta di debito e credito prepagata. Per il finto carabiniere, il trentacinquenne Luigi Intrepido, è prima scattata una denuncia e poi è finito a processo per truffa. La Procura ha infatti disposto nei suoi confronti la citazione diretta a giudizio.