Traffico di cocaina dal Belgio, maresciallo svela dettagli e retroscena dell'inchiesta "Up and down"

"Gioacchino Alba andava in Belgio per prelevare le partite di droga che poi venivano smistate nell'Agrigentino, Carmelo Fallea la faceva arrivare tramite alcuni palermitani". Il maresciallo dei carabinieri Nicola Moretto svela dettagli e retroscena dell'inchiesta “Up and down” (tradotto significa “su e giù”) che ha disarticolato un vasto traffico internazionale di droga.

Il processo è in corso davanti ai giudici della prima sezione penale, presieduta da Alfonso Malato. Sul banco degli imputati, oltre allo stesso Fallea, 43 anni, siedono Rania El Moussaid, 32 anni, originaria del Marocco e residente ad Agrigento; Gaspare Indelicato, 35 anni, di Favara; Calogero Presti, 44 anni, di Favara e Carmelo Vaccaro, 40 anni, anch’egli di Favara.

Sarebbero stati loro a gestire la cosiddetta cellulare favarese dell'organizzazione. "La cocaina e il fumo arrivavano dal Belgio a Favara, attraverso un giro complesso e tortuoso, anche in bus o attraverso dei pacchi spediti da società di trasporto", ha proseguito nel suo racconto.

Il sottufficiale ha aggiunto: "Alba e Fallea parlano della consegna di un pacco e chiamano la ditta dei trasporti per concordare i dettagli. In un'altra intercettazione, invece, parlano delle giustificazioni da dare ai poliziotti qualora li avessero trovati con il denaro addosso".

L'audizione del maresciallo continuerà il 23 marzo. Questa volta il sottufficiale, che oggi, fra la mattina e il pomeriggio, ha risposto alle domande del pm Luisa Bettiol, sarà interrogato dai difensori degli imputati, gli avvocati Salvatore Pennica, Daniela Posante, Angelo Nicotra, Salvatore Virgone, Giovanni Castronovo, Tanja Castronovo e Antonino Gaziano.