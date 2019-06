Tenta il suicidio con il tubo di scarico dell'auto, 67enne salvato dai carabinieri

Avrebbe provato a farla finita con il tubo di scarico della sua macchina. E' accaduto nella periferia di Favara dove i carabinieri sono riusciti a salvare il sessantasettenne. Un pensionato che è stato soccorso da un'autoambulanza del 118 ed è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. L'anziano - che avrebbe tentato il gesto per problemi familiari, che si trascinano ormai da tanto tempo, - non dovrebbe essere in pericolo di vita.

E' accaduto tutto nel pomeriggio di oggi. Per fortuna dell'anziano, un passante si è accorto di quello che il sessantasettenne stava facendo ed ha immediatamente allertato i carabinieri della tenenza cittadina.