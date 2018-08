L'agguato al ristoratore in Belgio, Russotto: "Accusato per vendetta"

"Mio cognato mi accusa per astio, io sono sempre stato contrario alla sua relazione con mia sorella. Per questo, adesso, si sta vendicando".

Il favarese Gerlando Russotto, 29 anni, arrestato ieri pomeriggio con l'accusa di avere partecipato a un agguato in Belgio, ai danni del ristoratore Saverio Sacco, il 28 aprile dell'anno scorso, si difende davanti al gip Francesco Provenzano che ha emesso, su richiesta del procuratore aggiunto Salvatore Vella, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

A tirarlo in ballo, autoaccusandosi, è il cognato Mario Rizzo, 32 anni, una vita fatta di vicissitudini giudiziarie spicciole (furti, droga, evasione) prima di decidere di collaborare con gli inquirenti per fare luce su questo episodio nel quale sarebbe coinvolto anche l'empedoclino trentottenne Salvatore Prestia, cognato del boss Gerlandino Messina, in passato arrestato e poi scarcerato per questo fatto.

Russotto, assistito dal suo difensore, l'avvocato Salvatore Cusumano, ha risposto alle domande del gip, in occasione dell'interrogatorio di garanzia, e ha respinto le accuse. "Ero in Belgio per lavoro, quel giorno non ero con mio cognato nè con Prestia che conosco appena". Russotto era sospettato di essere il possessore delle armi che sono state trovate nel sottotetto del suo condominio.

"Le ha messe là mio cognato - ha detto - per vendicarsi". L'avvocato Cusumano, al termine dell'interrogatorio, ha chiesto al giudice l'attenuazione della misura cautelare e, in particolare, la sostituzione con gli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico.