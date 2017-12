Agguato nel garage a Favara, perquisizioni dopo gli accertamenti

Dopo gli accertamenti le perquisizioni alla ricerca di telefoni, pc, tablet e qualsiasi oggetto potesse essere utile a raccogliere elementi per le indagini. L'inchiesta sull'agguato ai danni di Carmelo Nicotra, 35 anni, ferito a colpi di arma da fuoco la sera del 23 maggio nel suo garage di Favara, sembra vicina alla svolta.

Lunedì mattina il personale della polizia scientifica aveva cercato sangue, saliva e impronte digitali su una Fiat Panda e una Renault Modus. La prima è stata trovata all'interno del garage in uso da Nicotra mentre la Renault Modus è stata rinvenuta incendiata in contrada Zingarello, ad Agrigento, l'indomani mattina del tentato omicidio: quella vettura, secondo gli inquirenti, sarebbe stata usata per accompagnare il ferito in ospedale e potrebbe contenere tracce organiche dei killer o, comunque, utili alle indagini. Lo stesso Nicotra è indagato per favoreggiamento personale perché avrebbe taciuto e mentito circostanze utili sull’identità degli uomini che gli hanno sparato.

L’inchiesta, un mese fa, ha avuto una svolta improvvisa con l’iscrizione nel registro degli indagati di altre cinque persone. Si tratta di Calogero e Antonio Bellavia di 27 e 44 anni, Calogero ed Emanuele Ferraro, di 39 e 41 anni e Carmelo Vardaro di 39 anni. Su di loro (difesi dagli avvocati Salvatore Pennica, Maria Alba Nicotra e Salvatore Virgone; Nicotra nella doppia veste di indagato e “persona offesa” è assistito dal legale Salvatore Cusumano) pende l’accusa di tentato omicidio aggravato e ricettazione con l’aggravante del metodo mafioso.

Dopo gli accertamenti, nelle scorse ore, è scattata la perquisizione alla ricerca di oggetti utili alle indagini. La polizia ha requisito alcuni cellulari e un computer. La sensazione è che l'inchiesta sia vicina alla svolta.