"Tagliate le ore di lavoro", scoppia la protesta degli ex Lsu

Una trentina di lavoratori socialmente utili stanno protestando davanti l'ingresso e nell'atrio del Municipio di Favara. I lavoratori precari contestano, e a gran voce, la riduzione delle ore di lavoro che, naturalmente, si traducono in un minor stipedio. Sarebbero passati da circa 800 a circa 300 euro mensili.

Sul posto, per garantire l'ordine pubblico, ci sono una decina di carabinieri della tenenza di Favara e quelli della compagnia di Agrigento. Non si sono registrati problemi, naturalmente. Ma è forte la tensione. I lavoratori - in maniera pacifica - recriminano il loro diritto ad una dignità lavorativa e alla sopravvivenza economica.

Mancano i soldi e l'amministrazione comunale per evitare il loro licenziamento è riuscita ad approvare la prosecuzione del loro lavoro per sole 8 ore settimanali, dalle originarie 21.