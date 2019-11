"Sorpresi a fumare spinelli per strada": segnalati due giovanissimi

Con nonchalance, quasi come se nulla fosse, fumavano spinelli in mezzo alla strada: in una zona del centro di Favara. Un ventunenne e diciannovenne sono stati “pizzicati” dai carabinieri della tenenza cittadina e sono stati segnalati alla Prefettura quali consumatori abituali di sostanze stupefacenti. E’ accaduto tutto, durante un ordinario controllo del territorio ad opera delle pattuglie della tenenza dell’Arma di Favara, nella serata di giovedì. I carabinieri sempre impegnati nel tentativo di prevenire e reprimere tanto lo spaccio degli stupefacenti quanto il consumo, durante un controllo su strada hanno notato i due giovanissimi che, appunto, quasi come se nulla fosse, stavano fumando spinelli.

E’ scattata immediatamente la verifica. Appurato che fra le dita avevano degli spinelli, i due giovanissimi di Favara sono stati segnalati alla Prefettura. I controlli, per prevenire e reprimere il fenomeno del consumo di droghe, andranno naturalmente avanti tanto a Favara quanto nel resto della provincia. I carabinieri si concentrano soprattutto nelle location della movida, ma non distolgono lo sguardo da vie e cortili.