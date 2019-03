"Traffico di cocaina dal Belgio", sospesi i termini di custodia per 3 imputati

Il presidente della prima sezione penale Alfonso Malato, con un provvedimento emesso poche ore dopo la richiesta formulata in aula dal pubblico ministero della Dda di Palermo Luisa Bettiol, ha disposto la sospensione dei termini di custodia cautelare per tre dei cinque imputati dell’inchiesta “Up and down”, che ipotizza un traffico di cocaina sull’asse Belgio-Favara passando per Palermo, che si trovano ancora agli arresti domiciliari a distanza di due anni e mezzo dall’operazione.

I difensori, in particolare gli avvocati Daniela Posante e Angelo Nicotra, si erano opposti sottolineando anche che “la custodia cautelare sta già provocando gravi pregiudizi agli imputati e nessuna udienza è stata mai rinviata su richiesta della difesa”. I giudici, poco dopo, hanno emesso il provvedimento, notificato alle parti, con cui dispongono la sospensione dei termini di custodia in considerazione della particolare complessità del dibattimento che “si evince anche dalla considerevole mole di intercettazioni da trascrivere”. Gli imputati sono: Carmelo Fallea, 42 anni, di Favara; Rania El Moussaid, 32 anni, originaria del Marocco e residente ad Agrigento; Gaspare Indelicato, 35 anni, di Favara; Calogero Presti, 44 anni, di Favara e Carmelo Vaccaro, 40 anni, residente a Lodi Vecchio. Fallea, Indelicato e Presti, che si trovano ai domiciliari, vi resteranno, quindi, fino alla conclusione del processo.