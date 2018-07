"Ragioni di sicurezza", dopo 15 anni si sposta il mercato settimanale

Si sposta il mercato settimanale. Lo ha deciso l’amministrazione comunale che intende spostarlo lungo la via Cicero e Di Francisca, arteria di recente realizzazione che si diparte dal liceo "King" per arrivare al piazzale Giochi Olimpici, proprio di fronte allo stadio comunale. Con un atto di indirizzo politico, l’amministrazione ha dato mandato al dirigente responsabile dell’ufficio Attività Produttive, architetto Franco Criscenzo, e al comandante dei vigili urbani, Gaetano Raia, di iniziare a predisporre gli atti necessari per trasferire il grande mercato all’aperto del venerdì nella nuova area, individuata dopo una serie di riunioni tra amministratori, ambulanti e loro rappresentanti sindacali.

“Ci sono ragioni di sicurezza – aveva detto, secondo quanto riporta il Giornale di Sicilia, il capo dei vigili urbani – ma anche questioni pratiche visto che con l’esiguo numero di agenti è difficile tenere sotto controllo un’area intersecata da 26 vie cittadine”. In questa situazione di disordine è molto più facile che attecchisca l’abusivismo commerciale sfuggendo ai necessari controlli. La nuova area indicata dall’amministrazione comunale è stata sottoposta al vaglio dei commercianti itineranti dai quali sono arrivati giudizi contrastanti. C’è, infatti, chi teme di potere avere assegnato uno stallo decentrato. In ogni caso, prima di metter mano al trasferimento occorrerà un passaggio in consiglio comunale essendo di quest’ultimo organo la competenza a fare accendere l’eventuale luce verde sul provvedimento adottato dalla giunta municipale.

Semmai c’è da sciogliere il problema legato all’eccessivo costo della Tosap, la tassa per l’occupazione del suolo e delle aree pubbliche che, sotto la precedente amministrazione, per questioni di bilancio, era stata sestuplicata tanto che in molti non l’hanno più pagata.