Scritte razziste e simboli nazisti a Favara, aperta un'inchiesta

Non ci sono telecamere. Quindi i carabinieri, almeno per il momento, non hanno niente in mano. Le indagini - dei militari dell'Arma della tenenza di Favara - sono però apertissime e sono indirizzate ad identificare gli autori di scritte razziste e naziste. Le scritte "Niger Raus", con una croce uncinata: simbolo del nazismo, e "Basta negri", con il simbolo "SS" (SchutzStaffel: squadre di salvaguardia di Hitler), sono comparse in via Filippo Cervi, zona Itria a Favara.

Verosimilmente sono state realizzate, in quella che è una traversa di via Pietro Nenni, durante la notte. I carabinieri della tenenza le hanno rilevate questa mattina, dopo che qualcuno li ha avvisati. Un fatto inusuale e veramente inquietante per Favara - cittadina decisamente accogliente - dove non erano mai comparse scritte naziste, né razziste.

I carabinieri, oltre a segnalare l'accaduto alla Procura della Repubblica, hanno avviato le indagini. Il primo passaggio investigativo è stato, naturalmente, quello di verificare l'eventuale presenza di telecamere di video sorveglianza. Controllo che ha però, appunto, dato esito negativo.

I militari della tenenza stanno sentendo diverse persone, residenti nella zona, per cercare di capire se qualcuno abbia notato movimenti inusuali o sospetti.



"Voglio evidenziare, con forza, la mia totale disapprovazione e il mio disgusto relativamente alle recenti e insensate frasi razziste. E' inconcepibile che ancora oggi soggetti trogloditi compiano gesti inqualificabili e mirati a fomentare l'odio razziale, a maggior ragione a ridosso della giornata della memoria - ha dichiarato il sindaco di Favara, Anna Alba, - . Il mio vuole essere un appello a tutta la comunità, affinché si affermi la logica del rispetto, del dialogo e del confronto, intesi come gli unici strumenti capaci di assicurare la crescita di una comunità virtuosa e fondata sui principi dell'inclusione e della pace. L'odio acceca e mina la crescita di una sana generazione che deve conoscere e ricordare il passato per evitare di ricadere negli errori di chi ci ha preceduto. La storia insegna. Mi auguro che gli autori di questo gesto possano comprendere la gravità e la stupidità di quanto commesso. Nessuno può e deve restare indifferente - ha concluso il sindaco - dinanzi a gesti di tale viltà".

"Ahimè, ahinoi, la stupidità l’ignoranza e la voglia di creare panico, in certuni non avrà mai pace - ha detto, invece, Riccardo Montalbano: presidente del circolo Lega di Favara - . Mi dissocio da queste schifezze e spero che non sia stato qualcuno che vuol creare panico ed inneggiare ad un odio che realmente non esiste".