Scritte naziste e razziste a Favara, altri murales per nasconderli

Dopo le polemiche a seguito della realizzazione del murales a copertura delle svastiche naziste e delle scritte razziste sul muro dell’abitazione di in via Padre Francesco Schifano a Favara, eseguite dai militanti del circolo Culturale LiberArci Favara, l’assessore al Comune di Favara Rosanna Pecoraro ha voluto incontrare i componenti di LiberArci per un chiarimento volto a stemperare gli animi.

"Nel corso dell’incontro chiarificatore - spiegano l'assessore e il presidente del circolo Pasquale Cucchiara - è emerso l’obiettivo comune, ovvero quello di spendersi per il bene della città di Favara e nel particolare quello di rimuovere le altre svastiche e le scritte naziste e razziste presenti su due muri in altrettante abitazioni in via Fratelli Cervi. Le scritte che offendono l’intera città di Favara saranno coperte con la realizzazione di murales in collaborazione tra Liberarci, il Comune di Favara e gli Organizzatori della Festa della Legalità".

I murales saranno realizzati giovedì, con inizio alle 9, nel corso della manifestazione programmata per la Festa della Legalità.