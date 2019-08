Incidente a Favara: scontro fra auto e bici, 26enne finisce in ospedale

Cosa abbia determinato l’incidente, almeno fino ad ieri mattina, non risultava essere chiaro. Dell’attività di ricostruzione, per fare piena luce sulla dinamica e accertare eventuali responsabilità, si stavano occupando i carabinieri della tenenza di Favara. E’ nella centralissima piazza Itria, a Favara, che, mercoledì sera, si è verificato un incidente stradale fra una Peugeot guidata da un pensionato sessantasettenne e una bicicletta con in sella un ventiseienne. Ad avere la peggio, visto che era su un leggero mezzo a due ruote, è stato il ciclista che, a causa dell’impatto, è stato sbalzato a diversi metri di distanza. Subito è scattato il soccorso.

In piazza Itria è giunta, tempestivamente, un’autoambulanza del 118 che ha caricato il ciclista ferito e lo ha trasferito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Al lavoro, per ore ed ore, anche i carabinieri della tenenza di Favara che si sono occupati, appunto, dei rilievi tecnici di rito: misurazioni e foto accertamenti per ricostruire la dinamica del sinistro stradale.

All’ospedale di Agrigento, al ciclista ventiseienne di Favara, i medici – dopo aver disposto tutti gli esami sanitari ritenuti opportuni – hanno diagnosticato contusioni multiple. Il giovane non è, per sua fortuna, in pericolo di vita.