La scomparsa del favarese 84enne, il figlio: "Speriamo di ritrovarlo, se qualcuno ha visto qualcosa segnali"

"Speriamo di ritrovarlo al più presto possibile. Visto che la macchina è stata ritrovata, speriamo di ritrovare pure lui" Lo ha detto, ad AgrigentoNotizie, Salvatore Fallea: figlio di Giuseppe, il pensionato ottantaquattrenne di Favara che è scomparso dal 13 maggio scorso. L'utilitaria - una Chevrolet Matiz grigia - utilizzata dall'anziano è stata ritrovata, nei giorni scorsi, sul greto del fiume Platani, in contrada Margì a Casteltermini.

"Escludo che mio padre sia andato di proposiito in quelle zone, non le frequentava e non abbiamo nessun legame con Casteltermini - ha aggiunto Salvatore Fallea - . Rinnovo l'appello: se qualcuno ha notato la Matiz o se, nelle campagne, ha visto qualcosa, segnali ai carabinieri".