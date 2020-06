Esce dalla casa di riposo e scompare: ritrovata dopo 2 ore pensionata di 87 anni

Scomparsa. Per circa due ore, una pensionata di 87 anni è stata ritenuta scomparsa. Si sono subito mobiltati i carabinieri della tenenza che hanno letteramente rivoltato il quartiere. E l'anziana è stata, per fortuna, ritrovata. Era in un edificio vicino rispetto alla casa di riposo dalla quale si era allontanata. I militari dell'Arma, agendo tempestivamente, sono riusciti a ritrovare l'ottantasettenne e a riportarla indietro.

Sono stati momenti di grande apprensione però. A Favara, del resto, è ancora apertissimo il caso della scompasa dell'84enne Giuseppe Fallea.

L'anziana donna, classe 1933, era in una casa di riposto quando, all'improvviso, e non è nemmeno chiaro come, s'è allontanata. E' stata cercata, e anche ripetutamente dagli operatori che, ad un certo punto, senza pensarci due volte, hanno allertato i carabinieri. I militari dell'Arma della tenenza di Favara si sono immediatamente precipitati sul posto e hanno avviato le ricerche millimetriche. Dopo due ore, la donna è stata ritrovata in un edificio vicino alla casa di cura. Stava, sempre per fortuna, bene. Ed è stata riportata alla casa di riposo.