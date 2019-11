Il "giallo" di Gessica Lattuca, l'ex compagno a Quarto Grado: "E' stata vista in piazza Cavour"

"Gessica è stata vista a mezzanotte, in piazza Cavour, con un uomo con una moto". Lo ha detto Filippo Russotto, l'ex compagno di Gessica Lattuca, che è tornato a Quarto Grado ed ha rivelato, a suo dire, un dettaglio sulla scomparsa - avvenuta il 12 agosto del 2018 - della ventisettenne madre di 4 figli. Russotto, su tutte le furie, non ci sta ad essere ancora l'unico indagato per la scomparsa della sua ex donna.

"Chi è questo 'picciotto'? Loro (investigatori e inquirenti ndr.), lo sanno. Però non lo dicono - Russotto sbotta ai microfoni di Quarto Grado - . Sono arrabbiato perché non vedo fare niente per ritrovare la mia ex compagna. Ancora sono indagato, perché? Non ho fatto niente, andate a cercare Gessica". Secondo la versione fornita alla trasmissione televisiva di Rete 4 da Russotto, Gessica Lattuca sarebbe stata vista tre ore dopo, in piazza Cavour, rispetto all'ultimo avvistamento di cui si aveva originariamente notizia. "Non lo so se è salita o scesa dal motorino, l'hanno vista però con questa persona e loro lo sanno. Qualcuno a Favara conosce la verità. Ci sono i testimoni!" - ha ripetuto, più volte, Russotto - .

Quarto Grado, non escludendo che potesse anche trattarsi di un tentativo di depistaggio, ha provato a verificare i racconti di Filippo Russotto recandosi in alcuni locali di piazza Cavour che, a quell'ora (mezzanotte del 12 agosto 2018), dovevano essere aperti. Il giornalista ha ottenuto soltanto risposte negative. Nessuno degli intervistati ha visto Gessica.

"Andate a cercare la mamma dei miei figli - ha concluso Russotto - . Tutti cosi ficiru ni' mia, mi vuntaru i terri, mi vuntaru i casi (si riferisce alle perquisizioni subite ndr.). Glielo dicevo io: andate a cercare altrove. Non ho fatto niente! Andate a cercare".