Ventisettenne scomparsa da 6 giorni, Prefettura e carabinieri attivano il piano provinciale di ricerche

E' stato attivato, con il coordinamento della Prefettura di Agrigento, il piano provinciale di ricerche persone scomparse. Sono passati sei giorni ormai da quando non si hanno più notizie della ventisettenne, mamma di quattro piccini, Gessica Lattuca di Favara. Ad occuparsi, sul campo del piano provinciale di ricerche, sono i carabinieri: coloro che, alla tenenza cittadina, hanno raccolto, il 14 agosto scorso, la denuncia di scomparsa.

Da Favara ed Agrigento è stato richiesto l'intervento, come procedura di ricerca impone, delle unità cinofile e di un elicottero. I carabinieri - che hanno ripetutamente sentito, come sempre avviene in casi del genere, i familiari, gli amici e i conoscenti, - si stanno muovendo su tutti i "fronti", senza nulla tralasciare. Hanno, naturalmente, già ricostruito le abitudini e gli spostamenti della persona scomparsa.

Le ricerche fatte in città ma non soltanto, realizzate in assoluto silenzio, sembrano andare avanti, di pari passo, con una vera e propria attività investigativa. Sono stati realizzati diversi controlli mirati e delle perquisizioni.

Il riserbo di investigatori e inquirenti è categorico.

Con il passare delle ore e dei giorni, cresce, inevitabilmente, la paura e l'esasperazione dei familiari. La donna, capelli biondi e occhi verdi, al momento della scomparsa indossava una camicetta turchese e pantacollant di colore blu. È stata vista per l'ultima volta nella parte bassa di via Umberto, a Favara.

Chiunque ritenga di averla vista o di avere informazioni che la riguardano, fornisca indicazioni ai carabinieri della tenenza di Favara.

La famiglia, in queste ore, con una lettera diramata dall'avvocato di fiducia Salvatore Cusumano, ha "auspicato un maggior impegno delle forze dell'ordine per la ricerca della congiunta scomparsa, senza escludere alcuna pista investigativa".