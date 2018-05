Accerchiata e scippata della collana, nel mirino dei banditi una pensionata 83enne

L’hanno spintonata ed aggredita. In maniera fulminea, in due – con il volto coperto da un passamontagna – sono riusciti a scippare la collana d’oro che una pensionata di 83 anni indossava. Uno scippo in piena regola. Uno scippo che ha, inevitabilmente, sconvolto l’anziana. E’ accaduto tutto nella mattinata dello scorso lunedì, in pieno centro a Favara. L’anziana pare che fosse uscita da casa da poco quando, all’improvviso, è stata accerchiata dai due criminali che, senza esitare, le hanno asportato la collana. Sempre in maniera fulminea, i due delinquenti – con ancora in mano il gioiello – si sono dileguati per le vie circostanti, senza lasciarsi, pare, alcuna traccia dietro le spalle. A denunciare quanto le era poco prima accaduto è stata la stessa ottantatreenne che, nonostante lo choc, ha trovato il coraggio per rivolgersi immediatamente, senza far trascorrere del prezioso tempo, ai carabinieri della tenenza cittadina.

I militari dell’Arma di Favara hanno raccolto la denuncia contro ignoti e hanno avviato le indagini per cercare di identificare i due balordi. Fitto, anzi categorico, il riserbo investigativo dei militari dell’Arma che non hanno lasciato trapelare neanche la più piccola delle indiscrezioni.

L’attività investigativa – come sempre avviene in casi del genere – verrà condotta su un doppio binario: da un lato, infatti, non è escluso che i carabinieri si siano già mobilitati per cercare di acquisire eventuali filmati di telecamere di video sorveglianza poste a presidio di abitazioni o esercizi della zona e dall’altro sembra essere scontato che verranno setacciati tutti i principali “ComprOro” della cittadina e dei Comuni limitrofi. Appare banale, infatti, che i malviventi – dopo lo scippo – tentino di rivendere la collana.