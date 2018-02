Sagra dell'agnello pasquale, convocato tavolo tecnico per discutere della programmazione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

In data 08/02/2018 si è riunito il Tavolo Tecnico in materia di sviluppo economico per la programmazione delle prossime attività riferite alla XXII edizione della Sagra dell’Agnello Pasquale.

Erano presenti l’Amministrazione Comunale con l’Assessore al turismo, spettacolo e cultura Rossella Carlino, l’Assessore allo sviluppo economico e valorizzazione dei prodotti tipici locali Umberto Rumolo, il presidente del Tavolo Tecnico e vice Presidente provinciale Confcommercio Alfonso Valenza, Gero Niesi e Antonio Sorce in qualità rispettivamente di presidente e componente della Confcommercio delegazione Favara, Antonio Moscato e Calogero Liotta in qualità rispettivamente di presidente e componente della Proloco “Castello” di Favara.

Giorno 15/02/2018 alle ore 16,00 presso il Castello Chiaramonte di Favara si terrà una riunione per discutere sulla programmazione e su eventuali proposte in merito all’organizzazione XXII edizione della Sagra dell’Agnello Pasquale. In tal senso, si invitano i maestri pasticceri, i commercianti e gli operatori turistici a partecipare all’incontro.