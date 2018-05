Dissapori fra vicini di casa? Scoppia la rissa: denunciate otto persone

Cosa abbia innescato la baruffa non è chiaro. O almeno non è stato reso noto. Otto persone, tutte residenti nello stesso stabile nei pressi di via Che Guevara, sono però venuti alle mani. Calci e pugni, nonché accuse fatte ad alta voce, che hanno caratterizzato quella che è stata una vera e propria rissa. Qualcuno ha chiamato i carabinieri della tenenza cittadina. E i militari dell'Arma dopo aver riportato la calma, scongiurando la continuazione del tafferuglio, hanno proceduto all'identificazione di tutti gli esagitati.

Nessuno si è fatto male e dunque non sembrerebbe esserci stato bisogno di ricorrere né a medici, né al pronto soccorso. Gli otto favaresi sono stati deferiti, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. Dovranno rispondere, adesso, dell'ipotesi di reato di rissa.