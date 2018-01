Rissa a colpi di accetta in mezzo alla strada, un trentenne finisce in ospedale

Rissa - a colpi di accetta - in via Capitano Callea, a Favara. Un trentenne, un commerciante ambulante, è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento. Durante il tafferuglio, scoppiato nella tarda mattinata, quasi all'angolo con via Di Salvo, è rimasto ferito - ed in maniera seria - ad un gluteo.

Alla caserma dei carabinieri, al momento, sono state accompagnate diverse persone: testimoni che dovranno essere ascoltati per far chiarezza su quanto accaduto e sui motivi che hanno fatto divampare il tafferuglio. Un "passaggio" investigativo importante che servirà per attribuire, eventualmente, le responsabilità.

Erano le 13,30 circa, forse le 14, quando l'allarme - lanciato dal 118 - è risuonato alla centrale operativa dei carabinieri. I sanitari del 118 avevano appena soccorso il ferito e lo stavano trasferendo verso l'ospedale di contrada Consolida. In via Capitano Callea, in una manciata di minuti, sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Favara.

Ad essere coinvolti nella violenta rissa sono state tre persone: due fratelli, commercianti ambulanti, trentenni e un loro conoscente di circa 40 anni. Tutti di Favara. Non ci sono ancora certezze investigative, ma pare che la rissa sia verosimilmente scoppiata per motivi economici.

Secondo le prime, sommarie, indiscrezioni - acquisite dai carabinieri della tenenza di Favara, che sono coordinati dal comando compagnia di Agrigento - fra i tre coinvolti vi sarebbe stata, inizialmente, una discussione molto concitata. Durante l'iniziale scontro verbale, uno dei coinvolti avrebbe preso, raccogliendolo per strada, un grosso masso e l'avrebbe scagliato contro l'autovettura di uno dei partecipanti alla lite. E' a questo punto - stando sempre alle iniziali ricostruzioni investigative - che la lite verbale si sarebbe trasformata in una violenta scazzottata, durante la quale sarebbe stata tirata fuori una accetta.

E con l'accetta sarebbe stato colpito ad un gluteo il trentenne. Quando i militari dell'Arma di Favara sono giunti sul posto hanno trovato, per strada, l'accetta insanguinata che è stata subito posta sotto sequestro.

I carabinieri, adesso, stanno ascoltando le altre due persone coinvolte nella rissa, ma in caserma ci sono anche dei semplici testimoni. Le audizioni serviranno per ricostruire, con certezza categorica, come siano andati i fatti e dunque poter procedere - verificando le eventuali responsabilità - nelle valutazioni giudiziarie.