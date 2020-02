Scaraventata per terra e danneggiata: ricostruita la statua del Cristo redentore

La statua del Cristo redentore - pesantemente danneggiata nel marzo dell'anno scorso - è stata ricostruita. La statua, collocata su un piedistallo realizzato in uno slargo di proprietà privata tra via Saragozza e viale Stati Uniti, era stata voluta dagli abitanti del quartiere, e non solo. Poi la notte del 19 marzo 2019, un soggetto incappucciato salì sul basamento e dopo una serie di colpi fu tranciato il capo e gli arti del Cristo.

Tutto venne ripreso da una telecamera di un sistema di videosorveglianza che, però, non fu in grado di fornire indicazioni utili per identificare l'autore. Tutti i cocchi furono amorevolmente raccolti e consegnati all'artista locale Giuseppe Alba, 38 anni, abile scultore e incisore, che è riuscito - stando a quanto riporta il Giornale di Sicilia - a ricostruire la statua che è stata restituita alla comunità “Questa volta - dicono gli abitanti della zona - sarà più difficile oltraggiarla avendo rialzato il piedistallo e munito il luogo di un'inferriata. Oltre ad avere potenziato il sistema di videosorveglianza”.