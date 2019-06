Si ribalta il trattore e un uomo resta incastrato: trasferito in ospedale con l'elisoccorso

Si ribalta un trattore, in contrada Deli a Favara, e un uomo - C. S. - resta incastrato sotto il mezzo che, a quanto pare, stava manovrando. Per prestare i primi soccorsi, liberando il ferito, sono stati chiamati i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. I pompieri, a causa della strada dissestata e impercorribile, hanno avuto non poche difficoltà a raggiungere il luogo in cui si è verificato l'incidente sul lavoro. L'automedica non sarebbe, infatti, riuscita ad arrivare.

Il ferito è stato caricato su un elisoccorso ed è in corso di trasferimento.

(NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO)

