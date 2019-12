La rapina al supermercato Sisa, acquisiti i filmati della video sorveglianza

Il coltellaccio non è stato trovato. Nonostante i carabinieri della tenenza di Favara abbiano rastrellato tutto il circondario, e non solo, l’arma utilizzata per incutere timore a chi era seduto alla cassa, non è stata rinvenuta.

Sono state acquisite immagini di video sorveglianza che dovranno però essere passate in rassegna: esaminate per stabilire se abbiano colto o meno qualcosa di rilevante ai fini investigativi. L’inchiesta, per dare una identità al rapinatore che ha colpito il supermercato Sisa, è apertissima: ieri, di fatto, era appena all’inizio.