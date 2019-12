Volto coperto e coltellaccio in mano rapina un supermercato: criminale solitario in fuga

Rapinatore solitario entra in azione e, armato di coltello, mette a segno un colpo al supermercato Sisa di via Cicchillo a Favara. Il delinquente - dietro la minaccia del coltello - è riuscito a farsi consegnare quanto c'era in cassa: 650 euro ed è immediatamente scappato a piedi.

In via Cicchillo, una volta scattato l'allarme, si sono precipitati i carabinieri della tenenza di Favara. I militari dell'Arma stanno setacciando l'intera zona e stanno provando a fare "terra bruciata" attorno al delinquente solitario. Dovrebbe trattarsi di un giovane, non è escluso che possa anche essere un tossicodipendente. Il criminale solitario è entrato in azione - in una serata di pioggia battente e forti raffiche di vento - con il volto travisato e con in pugno, appunto, un coltellaccio.

Accade, soprattutto in questo periodo dell'anno, che si registrino episodi di microcriminalità del genere.