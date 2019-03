Maschere di Carnevale e pistola in pugno: in due rapinano il supermercato

Maschere di Carnevale sul volto e pistola in pugno hanno rapinato il supermercato Fortè di via Capitano Callea. Due i delinquenti che sono entrati in azione poco prima dell’orario di chiusura dell’esercizio commerciale. Minacciando chi, in quel momento, era alla cassa, i rapinatori si sono fatti consegnare tutti i soldi che c’erano: circa 700 euro.

Presi i soldi, il resto – per la coppia di malviventi – è stato quasi un gioco da ragazzi. In una manciata di minuti non soltanto si sono dileguati, ma sono riusciti a far perdere ogni loro traccia. A quanto pare, almeno inizialmente, i due erano stati visti scappare a piedi: dal supermercato non sarebbe stato notato altro.

In realtà, i carabinieri della tenenza di Favara – che si stanno occupando delle indagini per cercare di identificare i criminali – avrebbero la certezza che i due sono fuggiti a bordo di un’autovettura. Subito dopo la rapina, che è avvenuta nei giorni scorsi e sulla quale è stato mantenuto il fitto – anzi categorico – riserbo, tutta la zona è stata setacciata. I carabinieri hanno anche fatto posti di blocco e di controllo nei pressi della strada statale. L’obiettivo chiaramente era quello di intercettare il mezzo dei fuggitivi.

Sono state subito, naturalmente, avviate le indagini. Non ci sono conferme istituzionali, ma appare praticamente scontato che i militari dell’Arma abbiano già acquisito e passato in rassegna le immagini dei sistemi di video sorveglianza. Telecamere che potrebbero anche incidere, e in maniera determinante, nell’identificazione dei criminali.