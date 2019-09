La scuola "Pirandello" vandalizzata, il sindaco Alba: "Un atto misero"

"Ecco come si sveglia Favara stamattina, la scuola Pirandello ultimata qualche settimana fa è stata letteralmente vandalizzata. Dobbiamo avere il coraggio di dire no a questi miseri atti". A denunciarlo sui social è il sindaco di Favara Anna Alba, la quale stigmatizza gli effetti di un'incursione notturna realizzata all'interno dell'istituto scolastico di via Agrigento ad opera di vandali ignoti.

Dalle foto fornite dalla sindaca appare come coloro che hanno fatto irruzione all'interno dell'istituto hanno gettato tutto a terra, sparso ovunque pittura e danneggiato suppellettili e attrezzature, rubando anche alcune lavagne multimediali. Profondo sgomento ha suscitato il raid nell'opinione pubblica favarese. Indagano i carabinieri.