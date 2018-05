Cibo di ottima qualità, la protesta dei migranti solo per il pocket money

La protesta c’è stata. Ma i motivi di malcontento non hanno riguardato affatto il cibo. I migranti minorenni, coloro che giungono in Italia senza un familiare, ospiti della comunità “Il filo di Arianna” di Favara, hanno manifestato per il pocket money ritenuto “troppo esiguo”.

Di cibo – né di qualità, né di tipologia di vitto – non hanno invece minimamente parlato i migranti, contrariamente a quanto è stato divulgato.

A “Il filo di Arianna”, del resto, vengono quotidianamente somministrati tutti i migliori piatti, nel pieno e concreto rispetto, fra l’altro, del “credo” musulmano.

Sul posto, quando è divampata la protesta, sono accorsi i carabinieri della tenenza cittadina che hanno riportato la calma. Ai migranti è stato spiegato, infatti, che il pocket money non viene affatto deciso da chi coordina la casa d’accoglienza, ma che è stato stabilito a livello nazionale.