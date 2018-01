Colpi di pistola a Capodanno, un proiettile si è conficcato nella porta di una camera da letto

Ha bucato e mandato in frantumi la finestra ed entrando dentro la camera da letto s'è conficcato sulla porta della stanza, ad altezza d'uomo. Non soltanto a Palma di Montechiaro, ma anche a Favara, in via Della Collina, è accaduto - durante la notte di San Silvestro - un inquietante episodio. Qualcuno per dire "addio" al 2017 ha esploso dei colpi d'arma da fuoco - pistola verosimilmente - . Ed uno di questi, appunto, è riuscito non soltanto ad entrare, ma a conficcarsi sulla porta della stanza da letto.

L'anziana proprietaria dell'abitazione, per fortuna, in quel momento, era a casa dei familiari per brindare e festeggiare. Una volta fatta la scoperta è stato il terrore. Puro. Paura per quello che sarebbe potuto succedere se qualcuno, a mezzanotte, fosse stato in casa. Sono stati chiamati i carabinieri della tenenza cittadina che hanno, naturalmente, avviato le indagini per cercare di identificare il proprietario dell'arma: colui che ha esploso quel colpo.