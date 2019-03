"Preso con fucile a canne mozze con matricola abrasa", 32enne libero dopo cinque mesi

Arresti domiciliari sostituiti con l’obbligo di dimora a Favara: il gip Stefano Zammuto rimette in libertà, dopo cinque mesi di detenzione in casa, il favarese Carmelo Tuzzolino, 32 anni, arrestato il 26 settembre dalla polizia che gli ha trovato in casa un fucile a canne mozze con matricola abrasa. “Era un regalo di mio nonno, me l'ha dato poco prima di morire".

Così si era giustificato in occasione dell’interrogatorio di convalida al termine del quale gli erano stati applicati i domiciliari a fronte di una richiesta di custodia in carcere avanzata dal pubblico ministero Gloria Andreoli. Le ipotesi di reato contestate a Tuzzolino, difeso dall'avvocato Salvatore Cusumano, sono: la detenzione di arma clandestina, la ricettazione e la detenzione abusiva di armi. Nel corso della perquisizione personale e domiciliare - nel cassetto dell’armadio della camera da letto, occultato tra gli indumenti, - è saltato fuori il fucile a canne mozze sovrapposte, calibro 1, privo di marca e modello con la matricola abrasa, avvolto con della pellicola trasparente. Dietro lo stesso mobile, custodite all'interno di un barattolo in plastica, sono state ritrovale le 17 cartucce, calibro 12, 16 delle quali inesplose.

In prossimità della scadenza dei termini, il gip gli ha sostituito la misura imponendogli solo di non allontanarsi da Favara.