Sorpreso con quattro ovuli di eroina, trentacinquenne a giudizio

Sorpreso, nei pressi dello stadio di Favara, dopo essere sceso dal pullman con quattro ovuli dentro lo stomaco. All’interno c’erano 66 grammi di eroina. I militari, imbeccati da una fonte confidenziale, fecero scattare il primo dei tre arresti ravvicinati. In tutti i casi i “corrieri” della droga erano ghanesi e la droga arrivava da Palermo come ultimo viaggio ma probabilmente la tappa iniziale, dove sarebbe stata prelevata la “roba”, sarebbe stata in Spagna. Per Francis Jisquo, 35 anni, è stato disposto il giudizio immediato. Nei giorni scorsi lo stesso provvedimento aveva avuto come destinatario Philipp Harrison, arrestato quattro giorni più tardi con dieci ovuli e 165 grammi di eroina nello stomaco. Jisquo dovrà comparire, davanti al giudice monocratico Agata Anna Genna, il prossimo 7 giugno.

Arrivava dalla Spagna dopo avere ingoiato 10 ovuli di eroina, 45enne a processo

Il gip Stefano Zammuto ha emesso nei suoi confronti il decreto che dispone il giudizio immediato. In sostanza, ritenendo che la prova sia “evidente”, il processo viene fissato senza neppure il filtro dell’udienza preliminare. Entro quindici giorni la difesa, affidata agli avvocati Salvatore Cusumano e Giovanni Di Benedetto, potrà chiedere riti alternativi come l’abbreviato o il patteggiamento e, in questo caso, sarà fissata una nuova udienza davanti al gup. Il danese, che era domiciliato nel “Centro Biagio Conte” di Palermo, dopo essere stato fermato e controllato fu trovato in possesso di quattro ovuli contenenti sessantasei grammi di eroina. Una scena che, pressochè identica, si è ripetuta qualche giorno dopo nell’ambito di quella che appare essere come la stessa operazione.