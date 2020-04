Sorpreso con 32 piantine di canapa in terrazzo, 55enne ai domiciliari

Sorpreso con trentadue piantine di cannabis in casa, con tutte le attrezzature per la coltivazione: Giuseppe Stagno, 55 anni, di Favara, comparirà oggi davanti al gip Luisa Turco che dovrà decidere se convalidare l’arresto, come chiesto dal pm Gianluca Caputo, ed – eventualmente – quale misura cautelare applicare.

Stagno, che ha nominato come difensore l’avvocato Salvatore Cusumano, è stato arrestato giovedì dai carabinieri che, al termine di un’operazione mirata, sono andati a perquisirgli l’abitazione. In un terrazzino, adibito a serra, vi erano le piantine, delle lampade con pannelli in alluminio e un termometro digitale.

L’uomo, nell’attesa dell’udienza di convalida dal gip, è stato posto agli arresti domiciliari.