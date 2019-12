Gemellaggi, cultura e teatro al Premio Buttitta: ecco tutti i riconoscimenti

Si è conclusa con la serata dedicata dalla cerimonia di consegna dei premi la XXI edizione del “Premio Ignazio Buttitta” promosso dal Centro artistico, culturale, editoriale “Renato Guttuso” di Favara presieduto da Lina Urso Gucciardino. Al Castello Chiaramonte di Favara l’epilogo del ricco programma che ha visto dal 29 novembre al 7 dicembre una serie ininterrotta di incontri, convegni, mostre, serate di teatro e musica in onore di uno dei figli più illustri della Sicilia, Ignazio Buttitta.



La cerimonia finale, coordinata dal giornalista Giuseppe Moscato collaborato da Silvia Tesè, è iniziata con l’ufficializzazione del gemellaggio culturale tra i comuni di Favara e Giuliana alla presenza dei rispettivi sindaci Anna Alba e Francesco Scarpinato. I componenti delle giurie, i soci del Centro e illustri ospiti hanno consegnato i premi ed i riconoscimenti ai vincitori delle varie sezioni del concorso letterario e agli insigniti dei premi speciali, il tutto allietato da interventi artistici di Claudia Rizzo ed i suoi allievi dell’Accademia Le Muse, e del Gruppo Fabaria Folk, con degustazione finale di prodotti della tradizione natalizia siciliana tipici a cura delle scuole di Favara.

Premi Concorso letterario:

Poesia in lingua siciliana: 1^ “Ancora na sira” di Salvatore Amico; 2^ “Ninna nanna” di Antonella Monaca; 3^“Patri” di Armando Nocera. Segnalate: “Paci” di Melina Licata e “U teatru è..” di Serena Zagarella.

U Cuntu: 1° “I tri cunsiglia du patruni” di Sabtina Paradiso; 2° “U matrimoniu cumminatu” di G. Palumbo Piccionello; 3° “U biviu” di Giovanni Macrì.

Libro di poesie in siciliano; 1° “Pinsera scutuliati” di Mario Tamburello.

Poesia in italiano: 1^ “L’amore imperfetto” di Margherita biondo; 2^ ex aequo “Emozioni dalla Valle” di Margherita Trupiano; “Gocce d’amore” di Salvatore Indelicato.

Libri editi:

Narrativa: 1° “Maledetta città” di Alfonso Gueli;

Saggi storici: 1° “POW 235975 Lettere dall’India” di Liliana Arrigo;

Saggi letterari: 1° ex aequo “Ignazio Buttitta e Danilo Dolci” di Federico Guastella – “Ignazio Buttitta” di Marco Scalabrino;

Manuali: 1° ex aequo “la didattica del Dis-agio” di Angelo Vita – “la grammatica siciliana” di Mario Scaglia.

Questi i Premi Speciali:

Maran al Masri siriana, considerata una della maggiori poetesse contemporanee del modo arabo, costretta all’esilio per il suo forte dissenso al regime; Don Diego Acquisto prete-giornalista-scrittore, attuale direttore di Radio Favara 101; Nicolò D’Alessandro pittore, autore del quadro, dipinto a china e china colorata, più lungo al mondo; Carmelo Capraro docente presso l’Accademia di Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento, professionista della fotografia Anna Maria Van der Poel musicista, docente di strumento musicale, componente del Comitato tecnico di “Euterpe”; Nino Sandullo medico-scrittore; Pietro Sicurelli coordinatore del movimento “Agende Rosse – Paolo Borsellino”; Gruppo “Fabaria Folk” Associazione folklorica di promozione delle tradizioni popolari siciliane; Italia Iniziative Sas Società specializzata in Comunicazione, Eventi e Internazionalizzazione delle Imprese; ASD Favara Runners e ASD Fradici Runner Associazioni sportive e di promozione sociale.