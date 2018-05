Tentano di forzare il bocchettone del Postamat, il colpo però fallisce

Hanno tentato di forzare il "bocchettone" del postamat di via Carlo Alberto, nella zona di piazza Vittoria a Favara. Avrebbero certamente voluto mettere a segno un furto, ma non ci sono riusciti. Nonostante i ripetuti tentativi per forzare il "bocchettone", i malviventi - forse messi in fuga da qualcosa o da qualcuno - hanno dovuto rinunciare all'intento predatorio.

Il danneggiamento è stato scoperto stamani, al momento della riapertura della Posta. Sono stati subito chiamati i carabinieri della tenenza cittadina che hanno già effettuato il sopralluogo e avviato le indagini. Non è escluso che qualche indizio possa anche venire presto acquisito grazie alle telecamere di video sorveglianza.

Lo sportello Postamat preso di mira è quello che lo scorso 30 dicembre subì una "spaccata". Durante la pausa pranzo, allora, dei criminali - a bordo di un fuoristrada Suzuki - si scagliarano contro la porta di ingresso. In quell'esatto momento - secondo quanto venne allora accertato e ricostruito dai carabinieri - alcuni impiegati stavano ricaricando il Postamat. Allora, il colpo fu grossissimo: 110 mila euro.