Tiro al bersaglio contro la porta della scuola, vandali creano danni

Tiro al bersaglio contro la porta di ingresso dell’istituto comprensivo “Gaetano Guarino” di via Capitano Basile. Vandali scatenati, con una serie di sassi, riescono a mandare in frantumi la porta a vetro. E’ accaduto tutto verosimilmente durante le ore della serata di mercoledì. La scoperta è stata fatta, invece, al momento della riapertura dell’edificio scolastico e subito, inevitabilmente, è stata avvisata la dirigenza scolastica prima e i carabinieri della tenenza cittadina immediatamente dopo.

I militari dell’Arma si sono subito recati in via Capitano Basile, hanno constatato il danneggiamento – che è risultato essere ben pesante: importante il danno provocato alla scuola – e hanno subito avviato le indagini per provare a dare un nome e cognome a chi ha potuto mettere a segno quel raid vandalico. Non ci sono conferme istituzionali, ma appare scontato – è ormai la prassi investigativa – che i carabinieri della tenenza di Favara, coordinati dal comando compagnia di Agrigento, abbiano effettuato le necessarie verifiche per appurare se in zona vi siano o meno delle telecamere di video sorveglianza pubbliche o private.

Gli eventuali filmati potrebbero infatti, e anche immediatamente, indirizzare l’attività investigativa per arrivare all’identificazione dei vandali. Appare probabile, naturalmente, che possa trattarsi di giovanissimi o adolescenti.