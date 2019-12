Vigili urbani ridotti ai minimi termini: 7 in servizio per 33 mila abitanti

Resteranno in servizio 7 vigili urbani, comandante Gaetano Raia compreso. Accade a Favara dove entro la fine dell'anno andranno in pensione altri 4 dipendenti e fra questi il vice comandante dei vigili urbani Salvatore Airò. Al comando della polizia municipale resteranno dunque in servizio - per una comunità di 33 mila abitanti - appena 7 vigili . E c'è il fondato timore di non potere assicurare tutti i servizi demandati a tale corpo che svariano dalla polizia stradale a quella commerciale, dalla polizia amministrativa a quella urbanistico-ambientale.

"Il personale di ruolo, compreso me - dice, al Giornale di Sicilia, Gaetano Raia -, dal prossimo 28 dicembre sarà composto da 7 elementi. Due di questi sono impiegati ogni giorno, anche nei festivi, nel servizio di piantone, uno di mattina e l'altro di pomeriggio. Altri due agenti, per ragioni di salute, sono stati assegnati a servizi amministrativi e, pertanto, non scendono più in strada. Durante la settimana si possono registrare malattie o qualcuno può usufruire di ferie fermo restando che chi presta servizio nelle domeniche ha il diritto di godere del giorno di riposo".

Di grande supporto sono gli ex ausiliari del traffico, dal 2007 agenti di polizia con contratto a termine e con orario part time. In totale sono 14 di cui 12 impiegati per 18 ore settimanali e 2 per 24 ore. Questi lavoratori, però, non svolgono servizio nelle domeniche e nei festivi, non godono di turnazioni e di reperibilità.