"Caccia" al pirata della strada, si studiano i filmati e si controllano le officine

Hanno passato in rassegna molti filmati realizzati dalle telecamere di video sorveglianza. Sistemi che, in alcuni casi, non hanno avuto un raggio d’azione capace d’arrivare a riprendere il posto dove s’è consumato l’incidente. Altri, invece, non hanno avuto illuminazione sufficiente per inquadrare. I carabinieri della tenenza di Favara, anche ieri, continuavano a controllare i frame per trovare degli elementi utili all’identificazione della Fiat Punto che si sarebbe allontanata dopo aver travolto, in contrada Crocca, i due giovani in sella allo scooterone. Ma l’attività investigativa dei militari dell’Arma li ha anche già portati in molte carrozzerie ed autofficine. E non soltanto di Favara, ma anche dei Comuni circostanti. I militari dell’Arma stanno facendo di tutto per riuscire a ritrovare la macchina – che, a causa dell’incidente, ha subito dei danni – e dunque identificare il “pirata” della strada.

Mentre le condizioni di salute della sedicenne, ricoverata all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta, restano stazionarie ma gravissime, ad Agrigento – la sua città – in tantissimi si sono già riuniti per diverse veglie di preghiera. In due chiese, in silenzio, è stato chiesto - da diversi fedeli - "aiuto" e "intercessione" all'Altissimo affinché salvi l’adolescente.