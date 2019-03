"Ricettazione di televisori e trolley", nuovi guai giudiziari per Mario Rizzo

Nell’attesa che il suo status di aspirante collaboratore di giustizia sia valutato, il trentaduenne favarese Mario Rizzo deve fare i conti con altre traversie giudiziarie del recente passato. Questa mattina, davanti al giudice monocratico Sabrina Bazzano, doveva riprendere il processo nel quale è imputato di ricettazione.

Il favarese, difeso dall’avvocato Calogero Lo Giudice, insieme al favarese Michele Calogero Luparello, 22 anni, è imputato perché avrebbe "acquistato o comunque ricevuto" tre televisori e altri oggetti (un trolley e dieci piattini di metallo) di provenienza illecita. Ieri mattina avrebbero dovuto deporre alcuni poliziotti che, però, non hanno potuto venire in tribunale per testimoniare e l’udienza è stata rinviata al 10 maggio. "Ho comprato quella merce in buona fede, non sapevo che fosse rubata e da dove arrivasse". Così Rizzo, dopo il tentativo, evidentemente fallito, di collaborare con la giustizia e dopo avere fatto arrestare, lo scorso 2 agosto, il cognato Gerlando Russotto per un agguato in Belgio ai danni di un ristoratore, si era difeso all’udienza precedente. I