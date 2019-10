"Peculato e ricatti hard", Procura chiede tre rinvii a giudizio

La Procura di Agrigento ha chiesto il rinvio a giudizio di Pasquale Di Stefano, Umberto Nocito e Annamaria Stagno. L'udienza preliminare si terrà davanti al giudice per le udienze preliminari, Francesco Provenzano, il 14 novembre. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia. Distefano è accusato d'aver rubato 573 mila euro dall'ufficio postale dove lavorava. E' stato arrestato dai carabinieri, in Germania, all'inizio dello scorso giugno. I furti realizzati, approfittando della buona fede e della fiducia che i clienti dell'ufficio postale avevano nei confronti del favarese, si intrecciano con una storia di ricatti a sfondo sessuale. Nel mese di febbraio, i carabinieri della tenenza di Favara arrestarono Nocito e Stagno che - stando all'accusa - avrebbero messo in atto una estorsione da 250 mila euro nei confronti dell'ormai ex impiegato infedele delle Poste.