Dalla Spagna con dieci ovuli di eroina nello stomaco, via al processo

Falsa partenza del processo a Philip Harrison, il ghanese di 45 anni arrestato il 21 dicembre dai carabinieri dopo essere stato sorpreso con dieci ovuli, contenenti 165 grammi di eroina purissina, all'interno dello stomaco. Il giudice Gianfranca Claudia Infantino ha disposto un rinvio per consentire la nomina di un interprete visto che l'imputato non comprende la lingua italiana. Si torna in aula il 19 giugno.

I difensori, gli avvocati Salvatore Cusumano e Giovanni Di Benedetto, dopo la notifica del decreto che dispone il giudizio immediato, non hanno scelto alcun rito alternativo. I militari lo avrebbero scoperto quasi per caso, per strada, mentre chiedeva un passaggio.

L'africano, che ha accusato anche un malore, sarebbe arrivato a Favara in autobus, proveniente dalla Spagna, dopo avere fatto numerose tappe intermedie. Gli accertamenti in ospedale avevano fatto emergere la presenza di dieci ovuli all'interno dello stomaco. L'inchiesta per individuare la rete di spacciatori che avrebbero rivenduto al dettaglio la droga proveniente dall'estero continua.