Omicidio Ferraro, perquisizioni e interrogatori in corso: la polizia ricorre all'esame dello "Stub"

Interrogatori in corso alla caserma "Anghelone" della polizia di Stato ad Agrigento. Diverse persone, in questo momento, si trovano alla caserma di via Crispi e pare che qualcuno di loro verrà sottoposto anche all'esame dello "Stub". Si tratta dell'esame che attraverso un tampone adesivo consente, laddove ve ne siano, di raccogliere tracce di esplosivo presenti sulle mani di chi ha utilizzato, da poco tempo, un'arma da fuoco.

LE INDAGINI

La Squadra Mobile, appare evidente, che stia cercando di compiere i passi necessari per chiudere rapidamente il cerchio investigativo. Delle indagini sull'omicidio di Emanuele Ferraro, 41 anni di Favara, avvenuto stamani in via Diaz, si stanno occupando i carabinieri e i poliziotti della Mobile. Proprio gli agenti della Squadra Mobile si stavano, del resto, già occupando del fascicolo sul tentato omicidio, avvenuto il 23 maggio scorso, di Carmelo Nicotra e dell'inchiesta sul delitto di Carmelo Ciffa, operatore socialmente utile di 42 anni, freddato il 26 ottobre del 2016 davanti ad un supermercato in corso Vittorio Veneto a Favara, mentre potava una palma. Fatti che hanno a che fare, secondo gli investigatori, con la "faida" che è in corso sull'asse Favara-Belgio per un presunto traffico di sostanze stupefacenti.