Lite fra vicini di terreno finisce in tragedia: ucciso un settantenne, arrestato un anziano

Un settantenne - Baldassare Contino, di Favara, - è stato ucciso con diversi colpi di pistola. E' accaduto in contrada Caltafaraci, alle spalle del collegio di Maria, a Favara. Non è ancora chiaro, non con precisione, cosa sia accaduto. Pare che vi sia stata una lite fra confinanti di terreno, fra due anziani. Un uomo si sarebbe scagliato contro l'altro a colpi d'ascia e l'altro, rimasto ferito, si sarebbe difeso esplodendo diversi colpi di pistola.

Il settantenne, Baldassare Contino, seppur colpito da numerosi colpi di pistola, è riuscito a mettersi a bordo del trattore ed ha cercato di allontanarsi. Si è però accasciato poco dopo sul volante dello stesso trattore.

In contrada Caltafaraci, non appena è scattato l'allarme, si sono precipitate le ambulanze del 118 e i carabinieri della tenenza cittadina. I militari dell'Arma hanno sentito un uomo che, pare, abbia assistito alla violenta discussione finita in tragedia e che sarebbe riuscito a disarmare l'anziano.

Colui che avrebbe esploso i colpi di pistola si è allontanato ed è stato cercato per un po' dai carabinieri. Si tratta dell'anziano che è stato ferito a colpi d'ascia. I carabinieri della tenenza di Favara lo hanno rintracciato ed è stato portato in caserma.

Alla tenenza è giunto anche il piccolo trattore, posto chiaramente sotto sequestro, sul quale è stato ritrovato accasciato il settantenne ucciso.