"No ai contatori idrici", anche il Prc parteciperà alla protesta di Favara

Il partito della Rifondazione Comunista, circolo "Lombardo" di Favara, aderisce alla manifestazione indetta per sabato 27 gennaio dal coordinamento "Titano".

"Il Prc - ricorda il segretario del circolo, Francesca Palumbo, - si è sempre schierato per la gestione pubblica dell’acqua ed ha sempre portato avanti tutte le battaglie e le iniziative necessarie affinché l’acqua sia riconosciuta come bene comune ed accessibile a tutti. I cittadini rivendicano semplicemente un servizio adeguato e canoni proporzionati, ed ora si oppongono all’installazione di contatori da più parti dichiarati ed accertati come malfunzionanti. Si tratta di richieste legittime a cui Girgenti Acque e le istituzioni rimangono sorde - scrive Palumbo - . E’ arrivato il momento di far sentire ancora una volta la nostra voce. Per queste ragioni il Prc parteciperà attivamente alla manifestazione di sabato esprimendo in tal modo tutto il proprio dissenso all’attuale sistema di gestione dell’acqua”.