Irregolarità amministrative e personale non in regola: chiuso studio medico

Irregolarità amministrative e personale non in regola. E’ questo quanto è stato scoperto dai carabinieri del Nas di Palermo e della tenenza di Favara durante una ispezione in un noto studio medico della cittadina. Studio per il quale è stata disposta – da parte del Nas – una momentanea chiusura. Dovrebbe trattarsi del tempo necessario affinché tutto venga messo – dal punto di vista amministrativo – in ordine.

I carabinieri del Nas, sistematicamente, anche in tutto l’Agrigentino, portano avanti – assieme ai militari dell’Arma dei vari Comuni – dei controlli in materia di sicurezza, formazione del personale e delle verifiche sulle posizioni lavorative dei dipendenti. Lo scorso ottobre, il Nas di Palermo – dopo aver ricevuto segnalazioni di organizzazioni sindacali e di cittadini su presunte carenze – è stato al centro diurno e al centro di salute mentale di via Imera, ad Agrigento.