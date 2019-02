"Minacciò di morte la sua ex", è atteso il verdetto del Riesame

I giudici del tribunale del riesame decideranno nelle prossime ore se confermare o meno il provvedimento del gip di Roma e, comunque, valuteranno anche se, oltre alla sussistenza del quadro indiziario, le esigenze cautelari impongano la permanenza in carcere o una misura minore. Ieri mattina, il difensore del venticinquenne favarese Alessandro Rizzo, fratello di Mario: l'aspirante collaboratore di giustizia, ha chiesto - al Riesame di Roma - l'annullamento dell'arresto che è scattato al culmine dell'ennesimo messaggio di morte indirizzato con il suo telefonino all'ex fidanzata.

Ad arrestare Rizzo, nella capitale: alla stazione di Roma Est, è stata la Squadra Mobile di Roma. E' stato arrestato poco dopo essere sceso dal pullman che da Agrigento lo aveva trasportato nella capitale. Il giovane, secondo quanto ha denunciato la ragazza, avrebbe minacciato ripetutamente la compagna, "rea" di non consentirgli di vedere il loro figlio. Di fronte alle sue resistenze, l'avrebbe minacciata di ucciderla e di aggredirla con l'acido e, per incuterle timore, le avrebbe fatto presente che stava andando a trovarla a Roma e l'avrebbe uccisa. La presunta vittima, temendo per la sua vita, avvisò la polizia che si mise sulle tracce del giovane che è stato bloccato alla stazione di Roma Est, dove, probabilmente, avrebbe voluto dare seguito alle minacce.

La ragazza ha denunciato di essere stata intimidita e perseguitata da tanto tempo, tanto che a Rizzo è stata contestata l'accusa di stalking.