Banda di ladri di nuovo a scuola: arraffati tutti i video proiettori

Questa volta è toccato all’istituto comprensivo Vitaliano Brancati di via Palma Oliva. Dopo neanche 12 giorni dall’ultimo colpo, messo a segno allora all’istituto“Enrico Fermi” di via Che Guevara, i ladri sono tornati a far visita – e danni – ad un istituto scolastico di Favara. Durante la notte, senza essere visti, né tantomeno sentiti, sono riusciti – dopo aver forzato la porta d’ingresso – ad intrufolarsi all’interno dell’edificio scolastico di via Palma Oliva. Con tutta calma, verosimilmente, i delinquenti sono riusciti ad appropriarsi di alcuni video proiettori.

Apparecchiature utilizzate, naturalmente, per le attività scolastiche. Il danno è stato di circa mille euro. La scoperta è stata fatta, al momento della riapertura dell’istituto comprensivo, dagli operatori scolastici. Sul posto, non appena raccolto l’allarme, si sono precipitati i carabinieri della tenenza cittadina. Militari dell’Arma che hanno constatato il danneggiamento, raccolto la denuncia contro ignoti e avviato le indagini. Quanto è accaduto nelle ultime ore, non è che l’ennesimo episodio: neanche 12 giorni fa, infatti, i ladri erano tornati all’istituto Enrico Fermi e, per la quarta o quinta volta dall’inizio dell’anno scolastico, avevano preso di mira i distributori automatici di snack e bevande. Uno, in maniera particolare, venne allora scassinato e i malviventi riuscirono ad appropriarsi di tutte le monete che c’erano all’interno. Non c’è, naturalmente, nessuna certezza, ma non è escluso che la “mano” dei criminali possa essere sempre la stessa. All’inizio di aprile, i ladri riuscirono ad appropriarsi di ben 20 pc portatili e due fissi dell’istituto Fermi. Il danno provocato è stato, allora, pesantissimo: la stima parlava di circa otto mila euro. Un danno economico a cui, inevitabilmente, si aggiungeva quello provocato alle attività didattiche.