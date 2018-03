"Intera famiglia presa con 15 grammi di eroina in casa", il riesame annulla due arresti su tre

Marito, moglie e padre della donna arrestati per possesso ai fini di spaccio di eroina: il tribunale del riesame, al quale si è rivolto il difensore, l’avvocato Salvatore Cusumano, ha annullato due dei tre arresti. Lo scorso 9 febbraio erano finiti ai domiciliari i coniugi favaresi Emanuele Di Dio, 39 anni e Giuseppina Noto, 34 anni, e il padre della donna: il sessantenne Domenico Noto. I carabinieri li avevano trovati in possesso di quindici grammi di eroina,

nascosta all’interno della loro abitazione.

Il tribunale del riesame ha annullato l’arresto dei coniugi e confermato solo quello di Domenico Noto ritenendo verosimilmente – non ci sono, comunque, le motivazioni del provvedimento – che fosse lui l’unico possessore della droga. Il controllo è scattato nella mattinata del 9 febbraio. È stata eseguita una perquisizione con le unità cinofile e i cani ci hanno messo poco tempo a trovare la droga. Pare che i 15 grammi di cocaina fossero nascosti all’interno di una camera da letto.

Di Dio, comunque, resta in carcere perché il 27 febbraio, mentre si trovava agli arresti domiciliari, è stato trovato in possesso di 2 grammi di eroina, 440 euro in contanti, due spatole d’acciaio – presumibilmente utilizzate per triturare e “tagliare” la sostanza stupefacente –, un bilancino elettronico di precisione rotto, un accendino utilizzato per la termosaldatura, blister vuoti che in origine contenevano medicinali e un rotolo di cellophane utilizzato, secondo l’ipotesi accusatoria dei carabinieri, per realizzare gli involucri delle dosi di eroina.